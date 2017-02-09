Коллегия Комитета госконтроля Витебской области рассмотрела результаты плановых проверок государственных лесохозяйственных учреждений «Ушачский лесхоз» и «Шумилинский лесхоз».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, лесхозами допущены грубые нарушения бюджетного, лесного и природоохранного законодательства. Выявлены факты незаконного получения и нецелевого использования бюджетных средств, незаконной рубки леса, проведения «приисковых рубок», гибели лесных культур и их неудовлетворительного содержания, порчи лесопродукции, неэффективного использования государственного имущества, иные нарушения.

Оба лесхоза не только не оплачивали в бюджет стоимость отпущенной древесины на корню, но и самовольно пользовались бюджетными средствами, направляя их не на лесовыращивание, а на коммерческие нужды. Так, ГЛХУ «Ушачский лесхоз» в 2014 году – январе-мае 2016 г. допустило нецелевое использование бюджетных средств на сумму 160,8 тыс. руб., ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» в 2014 году – январе-июне 2016 г. – 88,7 тыс. рублей.

Нецелевое использование бюджетных средств имело место и при проведении рубок ухода за лесом.

При осуществлении коммерческой деятельности допускались случаи неуплаты, а также несвоевременной уплаты таксовой стоимости за древесину, отпущенную на корню. Это не позволяло лесхозам использовать данные средства на лесохозяйственные мероприятия (бюджетная деятельность), эффективно расходовать средства бюджета. Например, ГЛХУ «Ушачский лесхоз» не была оплачена отпущенная на корню древесина на сумму 43,6 тыс. руб. (на 30.06.2016), ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» – 7,1 тыс. руб. (на 15.11.2016). Ушачским лесхозом в 2015-2016 гг. также не произведена оплата за 2,5 тыс. м3 древесины (17,9 тыс. руб.), заготовленной сверх разрешенных объемов, Шумилинским лесхозом – за 6,5 тыс. м3 (57,4 тыс. руб.), чем государственному имуществу причинен вред в размере 126,0 тыс. рублей.

Из-за отсутствия контроля со стороны должностных лиц лесхозов имели место факты непроведения и ненадлежащего проведения освидетельствования мест рубок, неотражения нарушений в актах. Нередко при освидетельствовании лесосек, лесопользователем на которых являлись сами лесхозы, должностные лица скрывали реальное положение дел. Так, были скрыты невырубленные деревья, назначенные в рубку, а также деревья, поврежденные при разработке лесосеки. Не зафиксировано непроведение очистки мест рубок на площади 19,5 га, недоруб 25 единичных намеченных в рубку деревьев. «Не замечены» незаконно вырубленные более 100 сырорастущих деревьев березы и семенные куртины ели, не подлежавшие рубке, а также вырубленные при рубках ухода крупномерные деревья разных пород, при этом сухостойные, поврежденные, тонкомерные деревья, которые следовало удалить из насаждения, оставлены на месте. ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» не проведено освидетельствование 93 лесосек 2016 года.

В ГЛХУ «Ушачский лесхоз» в 2015 году необоснованно переведены в земли, покрытые лесом, и введены в категорию ценных древесных насаждений 30 га лесных культур, в ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» – 18,3 га, которые не соответствовали нормативным показателям.

Имеющаяся заготовительная техника использовалась неэффективно. Так, в Ушачском лесхозе харвестер Амкадор-2551 за 28 месяцев отработал лишь 35 смен, Амкадор-2541 – 316 смен. В Шумилинском лесхозе харвестер Амкадор-2551-1 за 32 месяца отработал 235 смен.

Также установлены факты необоснованного списания 1,2 тонны дизтоплива, излишки древесины (100 м3) и ее недостача (300 м3), приписки объемов заготовки, трелевки и вывозки древесины, порчи 0,8 тыс. м3древесины и другие нарушения.

По итогам проверки КГК Витебской области предписал лесхозам восстановить в бюджет незаконно полученные и использованные не по целевому назначению средства на сумму 261,1 тыс. рублей. Материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки действий (бездействия) должностных лиц лесхозов.

Рассмотрев результаты контроля, коллегия КГК Витебской области приняла во внимание, что оба юридических лица и 34 работника лесхозов уже привлечены Комитетом области к административной ответственности с наложением штрафов, 36 специалистов лесхозов понесли дисциплинарные наказания, главный бухгалтер ГЛХУ «Ушачский лесхоз» освобождена от должности. Коллегия потребовала от Минлесхоза и Витебского ГПЛХО привлечь ряд руководящих работников проверенных лесхозов, а также областного лесохозяйственного объединения к строжайшей ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Решено, что по итогам работы за I квартал 2017 года будет проверено, насколько полно лесхозами и Витебским ГПЛХО принимаются меры по выполнению постановления коллегии КГК.

Вопрос эффективности ведения лесного хозяйства и использования природных ресурсов остается на постоянном контроле.