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ЭКОНОМИКА РБ
ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛА 0,9%
17:48 09.02.2017
В январе 2017 года инфляция в Беларуси составила 0,9%.
Как сообщает Национальный статкомитет, цены на продовольственные товары в январе выросли по сравнению с декабрем на 1,2%, на непродовольственные товары - на 0,8%, цены и тарифы на платные услуги - на 0,3%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. составил 100,7%.
Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2017 год, инфляция по итогам года не должна превысить 9%.
В прошлом году инфляция в республике была 10,6% при прогнозе 12%.
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