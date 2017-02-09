В январе 2017 года инфляция в Беларуси составила 0,9%.

Как сообщает Национальный статкомитет, цены на продовольственные товары в январе выросли по сравнению с декабрем на 1,2%, на непродовольственные товары - на 0,8%, цены и тарифы на платные услуги - на 0,3%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. составил 100,7%.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2017 год, инфляция по итогам года не должна превысить 9%.

В прошлом году инфляция в республике была 10,6% при прогнозе 12%.