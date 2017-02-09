В 2017 году в рамках выполнения Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы планируется: ввести в эксплуатацию новые производства по 15 проектам; обеспечить выход на проектную мощность по 10 проектам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, среди планируемых к созданию в текущем году производств отмечены следующие:

инновационно-промышленный комплекс в области сложной медицинской техники, систем обеспечения безопасности, оборудования неразрушающего контроля и аналитического приборостроения предприятия «АДАНИ»;

производство общепромышленных и пищевых 3D принтеров в технопарке БНТУ «Политехник»;

производство изделий промышленного, специального и двойного назначения на основе перспективной технологии корпусирования интегральных микросхем на предприятии «ИНТЕГРАЛ»;

создание биотехнологического комплекса по микроклональному размножению хозяйственно полезных растений в Центральном ботаническом саду.

Серьезное внимание планируется уделить также повышению эффективности функционирования инновационной инфраструктуры. Предполагается увеличение финансирования организации деятельности и развития материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры не менее чем в пять раз по сравнению с 2016 годом. Кроме того, порядок регистрации этих субъектов планируется усовершенствовать, а инструментарий оказания им государственной поддержки – расширить.

В 2016 было создано 5 новых субъектов инновационной инфраструктуры (научно-технологический парк «Полесье» при Полесском государственном университете в Пинске; Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий при Витебском государственном медицинском университете; Гродненский центр научно-технической и деловой информации; Научно-аналитический центр информации, инновации и трансфера технологий в Могилеве. Кроме того, статус субъекта инновационной инфраструктуры присвоен Белорусскому инновационному фонду).

В настоящее время разработаны и утверждены составы работ по 15 Государственным научно-техническим программам. ГКНТ также согласованы 6 региональных научно-технических программ. В 2016 году выполнялось 17 государственных, 10 отраслевых и 3 региональные научно-технические программы, в том числе 707 заданий и 37 планов выпуска продукции по завершенным в прошлой пятилетке разработкам. В рамках научно-технических программ завершены в части НИОК(Т)Р 92 задания, освоено 188 новшеств, создано 6 новых производств и модернизировано – 9.

В рамках ГНТП «Машиностроение и машиностроительные технологии» ОАО «Белкоммунмаш» изготовлен опытный образец электробуса.

В 2016 году на БелАЗе приступили к созданию гидромеханической передачи мощностью до 500 кВт с автоматическим управлением и системой диагностирования для строительно-дорожной техники. Также в прошедшем году началась работа по созданию энергоэффективной системы управления с тяговым электроприводом переменно-постоянного тока для самосвалов грузоподъемностью 110-220 тонн.

Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси совместно с предприятием «КУВО» изготовлена установочная серия типовых образцов автомобильных стеклопакетов и проведена их сертификация.

Значительных успехов добились белорусские специалисты в области оптического станкостроения. Предприятием «КБТЭМ-ОМО» совместно с учеными БГУИР разработана и освоена в производстве лазерная оптико-иммерсионная система для формирования микро- и наноструктур. 100% произведенной продукции поставлено на экспорт.

Конструкторским бюро «Дисплей досрочно начат выпуск дисплейных модулей для многофункциональных авиационных индикаторов и сенсорных авиационных видеомониторов (экспорт – более 90%).

В рамках ГНТП «Роботизированные комплексы и авиакосмические технологии» разработан бесплотный авиационный комплекс для нужд МЧС с дальностью применения 290 км.