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ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МСТИСЛАВСКОГО РАЙТОПСБЫТА ПРИЧИНИЛИ УЩЕРБ ПРЕДПРИЯТИЮ НА 17 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
16:34 09.02.2017

МИНСК, 9 февраля /ЭКОПРЕСС/. Сотрудники управления БЭП УВД Могилевского облисполкома и группы БЭП Мстиславского РОВД пресекли преступную деятельность трех должностных лиц филиала «Мстиславский райтопсбыт» МКОУП «Облтопливо».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УВД Могилевского облисполкома, с июля 2013 по декабрь 2014 года работники похищали деньги от реализации топлива населению, а также выплатили себе зарплату в большем размере, чем фактически начислено за отработанное время.

В результате этого предприятию причинен ущерб в особо крупном размере (17462 рубля).

Приговором суда Мстиславского района одно должностное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 210 УК Беларуси, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей с совершением юридически значимых действий сроком на 3 года. Двое других – в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 210 УК Беларуси. Им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.
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