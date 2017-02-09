В Беларуси к прохождению альтернативной службы приступил 51 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, по итогам осенней призывной компании в министерство поступила информация о 60 гражданах, в отношении которых воинская служба заменена на альтернативную. При этом 9 человек отказались от прохождения альтернативной службы.

Граждане проходят альтернативную службу в организациях здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей.