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ЭКОНОМИКА РБ
К ПРОХОЖДЕНИЮ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ В БЕЛАРУСИ ПРИСТУПИЛИ БОЛЕЕ ПОЛСОТНИ ЧЕЛОВЕК
16:29 09.02.2017
В Беларуси к прохождению альтернативной службы приступил 51 человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, по итогам осенней призывной компании в министерство поступила информация о 60 гражданах, в отношении которых воинская служба заменена на альтернативную. При этом 9 человек отказались от прохождения альтернативной службы.
Граждане проходят альтернативную службу в организациях здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей.
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