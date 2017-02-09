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ЭКОНОМИКА РБ


АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» В 2016 ГОДУ УВЕЛИЧИЛА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ НА 19,1%
16:11 09.02.2017

Авиакомпания «Белавиа» в 2016 году перевезла 2488078 пассажиров, что на 19,1% больше, чем в 2015 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, достигнуть таких результатов позволили расширение географии собственных рейсов и увеличение частот выполнения существующих регулярных рейсов. Авиакомпания «Белавиа» осуществляет собственные регулярные полеты по 49 маршрутам 27 стран Европы, СНГ и Азии. Доля транзитных пассажиров на регулярных рейсах авиакомпании составила порядка 50%.

В 2016 году активно развивалась программа лояльности «Белавиа Лидер». На данный момент количество участников программы составляет более 70000 пассажиров ОАО «Авиакомпания «Белавиа» из более чем 100 стран мира. В 2017 году к программе лояльности присоединятся два новых партнера. Так, участники программы, имеющие платежную карту Альфа-Банка, могут подключить услугу «Альфа-Белавиа», благодаря которой смогут накапливать баллы, совершая повседневные покупки по карте. Также теперь появилась возможность получать баллы за покупки в магазинах duty-free Helena&Valery в Национальном аэропорту «Минск».

В связи с приобретением новых воздушных судов, а также с развитием маршрутной сети, в 2017 году авиакомпания планирует провести очередной набор для желающих полнить ряды летного отряда «Белавиа». 2016 год был отмечен изменениями внешнего вида воздушных судов авиакомпании и новым символом «Белавиа» стал василек. В 2017 «Белавиа» предложит дизайнерам принять участие в разработке формы для бортпроводников и летных экипажей. В конкурсе смогут принять участие все желающие. О начале конкурса будет объявлено на сайте авиакомпании, а также в официальных группах авиакомпании в социальных сетях.

С начала 2017 года было введено новое бортовое меню в бизнес- и эконом-классах по всем направлениям полетной карты авиакомпании. Планируется, что дальнейшее обновление рационов питания будет производиться раз в полгода.
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