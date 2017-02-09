ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД ВЗЫСКАЛ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ
15:35 09.02.2017

Комитет государственного контроля Гомельской области за 2016 год взыскал в бюджет 10256,9 тыс. руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, в 2016 году проведено 118 проверок, что на 14% меньше, чем в предыдущем году. Сэкономлено и предотвращено необоснованных выплат государственных средств на сумму 29812,6 тыс. руб. Возмещено средств госорганизациям в размере 182,6 тыс. руб. Увеличена доля государства в уставных фондах хозяйственных обществ на 1211,5 тыс. руб. Поставлено на учет неучтенных объектов основных средств на 955,1 тыс. руб.

По материалам Комитета области возбуждено 109 уголовных дел, из них 94 – по результатам совместной работы с УДФР КГК Республики Беларусь по Гомельской области. За нарушения норм законодательства применено 4117,9 тыс. руб. штрафов, к административной ответственности привлечено 897, к дисциплинарной – 753 виновных лиц, 51 должностное лицо освобождено от занимаемой должности.

В 2016 году рассмотрено 793 письменных и 720 устных обращений граждан, проведено 43 «прямых телефонных» и 52 «горячих» линии, 15 выездных приемов граждан.

Контрольно-аналитическими мероприятиями в прошедшем году был охвачен широкий спектр вопросов практически во всех отраслях народного хозяйства, включая контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств и государственной собственности, реализации государственных программ, значимых инвестиционных проектов, работы строительного и агропромышленного комплексов, лесной отрасли, деревообрабатывающей промышленности, энергетической отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, положения дел в социальной сфере, на потребительском, валютном рынках, проведением вступительной кампании, соблюдения природоохранного и земельного законодательства, других вопросов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2017
валюта курс
EUR 2.0437
USD 1.9126
RUB 3.2403
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0437 -0.0053
USD 1.9126 -0.0099
RUB 3.2403 +0.0099
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0400 2.0460
USD 1.9120 1.9160
RUB 3.2320 3.2440
подробнее

Конвертация в банках
на 09.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0700
EUR/RUB 63.0000 63.3000
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте