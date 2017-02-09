Комитет государственного контроля Гомельской области за 2016 год взыскал в бюджет 10256,9 тыс. руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, в 2016 году проведено 118 проверок, что на 14% меньше, чем в предыдущем году. Сэкономлено и предотвращено необоснованных выплат государственных средств на сумму 29812,6 тыс. руб. Возмещено средств госорганизациям в размере 182,6 тыс. руб. Увеличена доля государства в уставных фондах хозяйственных обществ на 1211,5 тыс. руб. Поставлено на учет неучтенных объектов основных средств на 955,1 тыс. руб.

По материалам Комитета области возбуждено 109 уголовных дел, из них 94 – по результатам совместной работы с УДФР КГК Республики Беларусь по Гомельской области. За нарушения норм законодательства применено 4117,9 тыс. руб. штрафов, к административной ответственности привлечено 897, к дисциплинарной – 753 виновных лиц, 51 должностное лицо освобождено от занимаемой должности.

В 2016 году рассмотрено 793 письменных и 720 устных обращений граждан, проведено 43 «прямых телефонных» и 52 «горячих» линии, 15 выездных приемов граждан.

Контрольно-аналитическими мероприятиями в прошедшем году был охвачен широкий спектр вопросов практически во всех отраслях народного хозяйства, включая контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств и государственной собственности, реализации государственных программ, значимых инвестиционных проектов, работы строительного и агропромышленного комплексов, лесной отрасли, деревообрабатывающей промышленности, энергетической отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, положения дел в социальной сфере, на потребительском, валютном рынках, проведением вступительной кампании, соблюдения природоохранного и земельного законодательства, других вопросов.