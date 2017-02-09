26 проектов Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы основаны на применении отечественных технологий. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, на указанные проекты будет направлено более 70% от общего объема финансирования ГПИР, что свидетельствует о концентрации ресурсов на данном направлении.

Всего в госпрограмму инновационного развития включены 75 экспортоориентированных инновационных проектов по созданию новых предприятий и производств, из них 30 проектов базируется на технологиях V и VI технологических укладов.

А. Шумилин также сообщил, что Государственная программа открытая и в рамках имеющегося объема финансирования будет ежегодно пополняться новыми инновационными проектами. В ГПИР включены 14 мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры. В рамках госпрограммы планируется сформировать сеть научно-технологических парков и центров трансфера технологий, охватывающую все регионы республики.

В 2016 году осуществлялась реализация 74 инновационных проектов, включенных в Государственную программу, в результате чего введены в эксплуатацию 8 новых производств, в том числе:

в области машиностроения (производство гильз цилиндров, в том числе биметаллического типа для двигателей внутреннего сгорания и компрессоров для железнодорожной, специальной техники и техники двойного назначения на предприятии «Технолит»; производство автоматизированного оборудования ионно-плазменной цементации (нитроцементации) поверхности деталей в интересах организаций машиностроения в Физико-техническом институте НАН Беларуси; производство героторных насосов для установки в трансмиссии колесных тягачей и строительно-дорожной техники на предприятии«Дозатор-плюс»);

в области агропромышленных технологий (завод по переработке сыворотки и производству сывороточно-жирового концентрата в Щучине);

в строительной отрасли (производство ламинированного стекла и стекла с покрытием на предприятии «Гомельстекло»);

в области медицины (серийное производство искусственных клапанов сердца механических нового поколения с улучшенными эксплуатационными характеристиками, отвечающих требованиям международных стандартов, на предприятии «Завод «Электронмаш»; лабораторная инфраструктура для контроля качества биоаналогов и доказательства их подобия оригинальным биологическим лекарственным средствам на предприятии «Белмедпрепараты»);

в области альтернативной энергетики (ветроэнергетический парк в Новогрудском районе Гродненской области) и др.

На проектную мощность выведены 7 производств.

За отчетный период, как отметил А. Шумилин, проведена также значительная работа по развитию Национальной инновационной системы республики и ее институтов, усовершенствовано законодательство в этой сфере. С целью установления прямых деловых контактов, обмена опытом и налаживания взаимовыгодных экономических связей между субъектами инновационной деятельности ГКНТ на системной основе организовано проведение соответствующих мероприятий – выставок, бирж, форумов.

В 2016 году ГКНТ организовано 12 национальных экспозиций научно-технических и инновационных разработок Беларуси на международных выставках и ярмарках. В результате заключено 16 договоров на общую сумму более 3 млн долларов США. На предконктрактной стадии находятся соглашения на сумму свыше 13,5 млн долларов США.