В 2016 году дополнительную материальную помощь из средств государственного социального страхования получили 90,99 тыс. нуждающихся граждан на сумму 5,17 млн рублей, из средств местных бюджетов – 16,1 тыс. человек на сумму более 6,75 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, на 1 января 2017 г. в республике проживало 11,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и 19,8 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны, 130,6 тыс. одиноких пожилых граждан.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы во всех регионах республики в 2016 году проведены обследования условий жизни ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, одиноких пожилых людей и одиноких инвалидов I и II группы, принимаются меры по оказанию необходимой помощи.

По итогам года более 14,4 тыс. человек из числа ветеранов, одиноких пожилых людей и инвалидов получили помощь в ремонте квартир, домов, надворных построек, печей, электропроводок, сантехнического, газового, электротехнического оборудования, установке пожарных извещателей на общую сумму 1,18 млн рублей.