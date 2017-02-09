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ЭКОНОМИКА РБ
БГУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 15-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА»
14:58 09.02.2017
Белорусский государственный университет примет участие в 15-ой Международной специализированной выставке образовательных услуг «Образование и карьера», которая пройдет с 16 по 18 февраля в минском Дворце спорта (пр. Победителей 4).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, главной целью выставки является профориентация выпускников школ в выборе будущей специальности, знакомство со всем спектром образовательных услуг в белорусских вузах и других странах.
На стенде БГУ будет размещена полная информация об образовательной деятельности вуза, факультетах и институтах, специальностях и специализациях, правилах приема, стоимости платного обучения. Кроме того, экспозиция расскажет о возможностях карьерного роста, переподготовке и о курсах повышения квалификации. Высокопрофессиональные сотрудники БГУ окажут консультационную помощь в выборе будущей профессии.
Информация, которую получат выпускники средних школ, поможет найти мотивацию в выборе профессии и заложить фундамент собственной карьеры. В частности, образовательные учреждения нашей страны, России, стран Балтии и дальнего зарубежья предоставят свои возможности в получении образования по степени бакалавра и магистра, гранта на образовательную стажировку на бесплатной основе. К слову, в прошлом году в экспозиции была представлена вся «отраслевая» цепочка: детский сад – школа – колледж – вуз.
Посетители выставки смогут также увидеть презентации различных профессий на площадке «Не боги горшки обжигают».
Организаторами выставки «Образование и карьера» выступают Комитет по образованию Мингорисполкома и выставочное предприятие «Экспофорум».
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