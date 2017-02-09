Холдинг «Белорусские обои» открыл новый фирменный магазин в Минске (ул. В. Хоружей, 25).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в ассортименте более 900 позиций обоев производства модернизированных обойных фабрик.

Есть бумажные обои водостойкие, водостойкие дуплекс, гофрированные, дуплексные, симплексные, металлизированные, пенообои. Есть виниловые обои горячего тиснения, вспененные, трафаретные, а также эковинил и обои на флизелиновой основе.

Имеются также фотообои и эксклюзивные коллекции. Есть обои под покраску различных тиснений. Выбор довольно широкий.

В продаже есть и сопутствующие товары.