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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ» ОТКРЫЛ НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В МИНСКЕ
14:47 09.02.2017
Холдинг «Белорусские обои» открыл новый фирменный магазин в Минске (ул. В. Хоружей, 25).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в ассортименте более 900 позиций обоев производства модернизированных обойных фабрик.
Есть бумажные обои водостойкие, водостойкие дуплекс, гофрированные, дуплексные, симплексные, металлизированные, пенообои. Есть виниловые обои горячего тиснения, вспененные, трафаретные, а также эковинил и обои на флизелиновой основе.
Имеются также фотообои и эксклюзивные коллекции. Есть обои под покраску различных тиснений. Выбор довольно широкий.
В продаже есть и сопутствующие товары.
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