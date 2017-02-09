ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТ ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
14:30 09.02.2017

Внедрение в Беларуси механизма доверительного управления предприятиями обсуждалось сегодня на совещании с участием Александра Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на рассмотрение внесен подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами.

"Как мы договаривались, перед принятием важных решений я бы хотел обсудить эти предложения. Тем более, как было замечено недавно, мы слишком много вносим новаций, а потом через полгода начинаем кромсать проекты законодательных актов, потому что они не соответствуют требованиям сегодняшней жизни", - сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим он потребовал доложить, чем обусловлена необходимость разработки и принятия нового нормативно-правового акта.

"Можем ли мы без него регулировать те отношения, которые устанавливаются этим указом? - поставил он вопрос. - Есть убыточное или нерентабельное предприятие. Оно работает плохо. Надо, чтобы работало эффективно и хорошо. Так давайте дадим право ответственным органам власти. Если это сельхозпредприятие, у нас отвечают председатели облисполкомов и райисполкомов. Пусть они определятся, как управлять этим предприятием".

Александр Лукашенко также предостерег о потенциальной возможности злоупотреблений при назначении различного рода управляющих, чтобы их деятельность на практике не превращалась в попытки рейдерских захватов.

"Сколько у нас управляющие спасли убыточных предприятий? Я на своей памяти этого не помню. Поэтому меня волнует, надо ли вообще в это влезать?" - сказал он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что при регулировании тех или иных процессов необходимо исходить из жизненных реалий. В качестве примера он привел действующую нормативную базу в отношении представителей бизнеса. "Прозвучала цифра - около 2 тыс. актов регулируют взаимоотношения малого, среднего бизнеса и так далее. Кто их читать будет?" - подчеркнул он.

"У нас есть собственник - государство (райисполком, облисполком, правительство). Давайте управлять. Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления, - отметил А. Лукашенко. - Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно нашим людям, руководителям".
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2017
валюта курс
EUR 2.0437
USD 1.9126
RUB 3.2403
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0437 -0.0053
USD 1.9126 -0.0099
RUB 3.2403 +0.0099
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0400 2.0460
USD 1.9120 1.9160
RUB 3.2320 3.2440
подробнее

Конвертация в банках
на 09.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0700
EUR/RUB 63.0000 63.3000
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте