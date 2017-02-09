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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТ ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
14:30 09.02.2017
Внедрение в Беларуси механизма доверительного управления предприятиями обсуждалось сегодня на совещании с участием Александра Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на рассмотрение внесен подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами.
"Как мы договаривались, перед принятием важных решений я бы хотел обсудить эти предложения. Тем более, как было замечено недавно, мы слишком много вносим новаций, а потом через полгода начинаем кромсать проекты законодательных актов, потому что они не соответствуют требованиям сегодняшней жизни", - сказал Александр Лукашенко.
В связи с этим он потребовал доложить, чем обусловлена необходимость разработки и принятия нового нормативно-правового акта.
"Можем ли мы без него регулировать те отношения, которые устанавливаются этим указом? - поставил он вопрос. - Есть убыточное или нерентабельное предприятие. Оно работает плохо. Надо, чтобы работало эффективно и хорошо. Так давайте дадим право ответственным органам власти. Если это сельхозпредприятие, у нас отвечают председатели облисполкомов и райисполкомов. Пусть они определятся, как управлять этим предприятием".
Александр Лукашенко также предостерег о потенциальной возможности злоупотреблений при назначении различного рода управляющих, чтобы их деятельность на практике не превращалась в попытки рейдерских захватов.
"Сколько у нас управляющие спасли убыточных предприятий? Я на своей памяти этого не помню. Поэтому меня волнует, надо ли вообще в это влезать?" - сказал он.
Александр Лукашенко обратил внимание, что при регулировании тех или иных процессов необходимо исходить из жизненных реалий. В качестве примера он привел действующую нормативную базу в отношении представителей бизнеса. "Прозвучала цифра - около 2 тыс. актов регулируют взаимоотношения малого, среднего бизнеса и так далее. Кто их читать будет?" - подчеркнул он.
"У нас есть собственник - государство (райисполком, облисполком, правительство). Давайте управлять. Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления, - отметил А. Лукашенко. - Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно нашим людям, руководителям".
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