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ЭКОНОМИКА РБ


В МЯДЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ ЗАДЕРЖАН НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ОДНОГО ИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ
14:20 09.02.2017

В Мядельском районе Минской области за получение взятки задержан начальник участка электромонтажных работ одного из предприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в управлении внутренних дел Минского облисполкома, по собранным сотрудниками БЭП УВД Минского облисполкома и Мядельского РОВД сведениям задержанный за незаконное вознаграждение оказывал покровительство в трудовой деятельности одному из работников. Цены на услуги были сравнительно небольшими, однако есть основания полагать, что речь идет о регулярных выплатах.

Задержание происходило днем 6 февраля неподалеку от дома № 25 по улице Вершило в Мяделе. 55-летнего начальника участка задержали с поличным вскоре после получения заранее оговоренной суммы. По имеющимся данным, деньги в размере 100 рублей предназначались за решение вопросов, связанных с трудовой деятельностью одного из работников.

Например, к таким вопросам относилась дальнейшая возможность заключения договора подряда, а также распределение сумм оплаты за выполненные работы.

Так, в компетенции начальника участка входили решения, связанные с определением работников, с которыми в дальнейшем заключались договорные отношения. Из собранных сотрудниками БЭП материалов следует, что при принятии решения о продлении договора подряда, по крайней мере, с одним из специалистов речь шла о незаконном вознаграждении. Сомнительность ситуации была связана с тем, что этот конкретный специалист уже имел постоянное место работы в другой организации. Естественно, в связи с совмещением неоднократно возникали проблемные моменты по организации его деятельности на не основном месте работы, в том числе связанные с интервалами рабочего времени и предоставлением оплачиваемых отгулов.

Кроме того, возник ряд вопросов по начислению зарплаты работникам. По имеющейся информации, фигурант непосредственно влиял на то, чтобы нужному человеку распределялись большие суммы, в сравнении с коллегами. Полагается, что часть завышений и должна была уходить на корыстное покровительство начальника работнику.

В настоящее время сотрудники БЭП продолжают пристально изучать особенности трудовых отношений между начальником и работниками. Есть основания полагать, что незаконное покровительство в рамках осуществления трудовых отношений было поставлено на системную основу.

После задержания фигурант был помещен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 430 Уголовного кодекса Беларуси. По данному поводу законодательство предусматривает различные меры наказания, в том числе лишение свободы на срок до 7 лет.
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