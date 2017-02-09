С учетом ослабления санкций в ближайшее время ОАО «Белшина» запланирован выход на новые рынки регионов Европы и Северной Америки, а также укрепление позиций на существующих рынках сбыта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, программа диверсификации на 2017 год предусматривает увеличение реализации продукции на премиальные рынки.

В 2017 году «Белшина» планирует увеличить объём поставок в Африку. Предприятие поддерживает взаимовыгодные партнёрские отношения с Египтом, ЮАР, Ганой и другими странами африканского континента.

В 2016 году предприятие экспортировало свою продукцию в 53 стран мира. Были освоены новые рынки сбыта в дальнем зарубежье: Эфиопия (более 140 тыс. долларов США), Боливия (более 150 тыс. долларов США), Мозамбик (более 25 тыс. долларов), США (более 35 тыс. долларов).

В октябре 2016 года был подписан договор с Пакистаном на общую сумму 15 млн евро. В Румынии и Эфиопии появились партнеры с ежегодным объемом реализации продукции более 3 млн евро. Эти партнеры исполняют свои обязанности в полном объеме, помогают продвигать продукцию «Белшины» за пределами Беларуси. Продолжается работа по увеличению продаж на перспективных для компании рынках: в Пакистане, Кубе, Румынии, Египте, Боснии и Герцеговине, Болгарии.