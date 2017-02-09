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ЭКОНОМИКА РБ
РЫБНАЯ ЯРМАРКА РАЗВЕРНЕТСЯ НА БУЛЬВАРЕ ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ 11-12 ФЕВРАЛЯ
13:30 09.02.2017
Специализированная ярмарка «Рыба Беларуси!» пройдет 11-12 февраля в Партизанском районе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, будет представлен широкий ассортимент свежей прудовой и озерно-речной рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, рыба семейства осетровых) и продукции переработки (мороженые полуфабрикаты, копчено-вяленая рыбная продукция) по ценам производителей.
Торговля развернется на бульваре Тракторостроителей с 10:00 до 17:00.
Рыбные ярмарки продолжатся до конца февраля.
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