2-3 марта в государственном учреждении образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования» в Минске состоится Международный конгресс по дентальной имплантологии под эгидой Министерства здравоохранения Беларуси и при непосредственном участии кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО, Белорусского республиканского общественного объединения специалистов стоматологии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, целью конгресса является обмен опытом и повышение квалификации врачей-стоматологов, стоматологов-хирургов, челюстнолицевых хирургов, стоматологов-ортопедов и зубных техников по современным аспектам дентальной имплатологии.

Программа двухдневного конгресса представлена двумя десятками экспертов в области дентальной имплантологии из шести стран —Беларуси, России, Украины, Казахстана, Литвы и Испании, которая позволит объединить профессионалов, заинтересованных в непрерывном саморазвитии.

Доклад профессора С. Рубниковича, заведующего кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО посвящен применению белорусских методик в улучшении остеоинтеграции при дентальной имплантации.

Профессор В.Олесова, президент Российской ассоциации стоматологической имплантологии представит доклад о современном состоянии дентальной имплантологии в России.

Доцент М.Угрин, президент ассоциации имплантологов Украины в своем докладе отразит основные аспекты ранней имплантации у детей с гипогидротической формой эктодермальной дисплазии. Лекторы конгресса донесут до слушателей актуальные и проблемные вопросы развития дентальной имплантологии как в ближнем, так и дальнем зарубежье.