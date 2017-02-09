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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ УРОВЕНЬ ВОЗМЕЩАЕМОСТИ УЩЕРБА В 2016 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 41% - СК
12:45 09.02.2017
В 2016 году по сравнению с 2015 годом уровень возмещаемости ущерба в денежном выражении увеличился на 41,2% – с 44,5 млн рублей до 62,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в сравнении с 2015 годом существенно (на 4039) уменьшилось количество уголовных дел, возбужденных следователями, а также дел, по которым приостановлено предварительное следствие или прекращено производство.
Наблюдается рост оперативности следствия – ведомством обеспечено окончание расследования 40,3% уголовных дел в срок до 1 месяца (с учетом ускоренного производства).
В прошедшем году уровень раскрываемости преступлений, направленной на обеспечение принципа неотвратимости наказания, достиг 68,9% (2015 год – 68,1%).
Возможные просчеты на стадии досудебного следствия, влекущие нарушения прав и законных интересов граждан, не позволят ведомству успешно выполнить свои цели и задачи, а значит, будут заслуживать негативной оценки общества.
Ряд предложений Следственного комитета уже стал либо станет в ближайшее время частью действующих нормативных правовых актов. В их числе инициативы по созданию в республике органов государственного газового надзора, установлению технических норм оснащения окон детскими замками безопасности, а также отнесению продукции, популяризирующей суициды в интернете, к продукции, пропагандирующей насилие и жестокость.
2017 год для Следственного комитета объявлен Годом защиты прав и законных интересов потерпевших.
Кроме того, в Год науки Следственный комитет планирует начать выпуск собственного научно-практического издания под названием «Предварительное расследование».
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