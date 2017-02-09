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ЭКОНОМИКА РБ
МЧС ПРЕКРАЩАЕТ ПРОВЕРКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
12:35 09.02.2017
Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МЧС, те проверки, которые на сегодня проводятся в соответствии с Координационным планом, будут оперативно завершены. При этом МЧС готово оказывать поддержку, консультативную помощь руководителям объектов. Под контролем ведомства остаются взрывопожароопасные предприятия, места с массовым пребыванием людей – больницы, общежития, школы, детские сады. Министерство будет реагировать на обращения граждан о нарушениях в данной сфере.
За минувшие несколько лет сокращены или оптимизированы более половины от общего количества технических нормативных правовых актов. Введенные в действие расчетные методики по оценке пожарной опасности предприятий позволяют экономить миллионы рублей. Переработаны 34 правила пожарной безопасности, которые объединены в одни с кардинальным сокращением требований. Завершается пересмотр еще более 10 ТНПА, которые будут сведены в один документ.
Складывающаяся обстановка говорит, что ситуация с пожарами в стране улучшается. Позитивные изменения вместе с переоснащением подразделений (например, автоцистернами тяжелого класса с большим запасом воды) позволяют принять более радикальные меры по либерализации в данной сфере.
Продолжается работа в составе рабочей группы, которая занимается вопросами кардинального сокращения технических и иных норм, совершенствования надзорной деятельности. Рассматриваются вопросы дальнейшего упрощения системы лицензирования.
Основные усилия инспекторов МЧС будут сконцентрированы на разъяснениях, работе в коллективах, оказанию методической помощи руководителям предприятий, проведению акций, встреч с населением, общению с семьями, воспитывающими детей, престарелыми гражданами, доведению до школьников, студентов, рабочих информации о том, к чему приводит беспечность и как предупредить ЧС.
Предложения по оптимизации норм и правил принимаются в разделе «Предложения в ТНПА», а в случае любых сомнений в правильности действий работников МЧС можно обратиться напрямую к министру через рубрику «Задать вопрос министру».
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