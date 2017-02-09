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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 9 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ ЗАКЛЮЧИЛИ В МИНСКЕ В 2016 ГОДУ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ С БЕЛОРУССКИМИ НАНИМАТЕЛЯМИ
12:24 09.02.2017

В Минске трудовые договоры с белорусскими нанимателями в 2016 году заключили 9186 иностранцев. Об этом пишет агентство «Минск-Новости», сообщили в управлении по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома.

«Из них, в частности, 5245 — граждане Китая, 1866 — Украины, 414 — Узбекистана, 314 — Турции, 186 — Литвы, 149 — Азербайджана, 140 — Грузии, 74 — Таджикистана, а также жители Сербии, Латвии, Туркменистана, Ирана, Молдовы, США, Польши, Германии, Великобритании и других государств, - отметила временно исполняющая обязанности начальника УГиМ ГУВД Мингорисполкома Инна Студеничник. - Большинство из них работает в строительном секторе — каменщиками, плотниками, бетонщиками, арматурщиками, монтажниками. Часть возглавляет собственные предприятия и организации, незначительный процент трудится в сфере общественного питания».

Также 104 трудовых мигранта приняты на работу учреждениями образования, 65 — здравоохранения, 285 — предприятиями государственного сектора экономики.

За год в УГиМ оформлено и выдано иностранцам 10 475 специальных разрешений на занятие трудовой деятельностью в Беларуси, отказано 1990 трудовым мигрантам. Более 12 тыс. разрешений аннулировано в связи с прекращением иностранными гражданами трудовых отношений с белорусскими нанимателями.

Общая сумма госпошлины за выдачу спецразрешений за год составила 501 333 рубля.
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