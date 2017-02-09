Коллегия Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси одобрила Стратегию управления людскими ресурсами Госатомнадзора на состоявшемся 7 февраля заседании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, на коллегии также были подведены итоги работы в 2016 году.

В частности, была разработана процедура выдачи разрешений персоналу АЭС на основании установленных законодательных требований; принято решение о лицензировании строительно-монтажных организаций, выполняющих работы на площадке сооружения Белорусской АЭС.

Кроме того, появились 2 новых лицензиата (экспертные организации) в части экспертизы безопасности в области использования источников ионизирующего излучения; осуществлен полноценный режим постоянного надзора на площадке Белорусской АЭС, в том числе силами территориального отдела Госатомнадзора.

На коллегии был отмечен рост числа проверок на заводах-изготовителях оборудования для Белорусской АЭС, ввод в действие критериев для планирования и проведения такого надзора, а также ввод в действие новой структуры Госатомнадзора с 15 апреля 201б года, усиление подразделений лицензирования и надзора.

Помимо этого, миссия МАГАТЭ провела комплексную оценку регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности Беларуси (IRRS), подтвердив приверженность Беларуси международным принципам ядерной и радиационной безопасности.

Среди ближайших и перспективных задач, подлежащих решению в 2017 году, названы: готовность к лицензированию эксплуатации Белорусской АЭС и проведению экспертизы безопасности; подготовка к регулирующим действиям, связанным с завозом топлива на Белорусскую АЭС; внесение изменений в закон Беларуси «О радиационной безопасности населения»; разработка стратегических подходов к дальнейшему совершенствованию технических нормативных правовых актов; создание Информационно-аналитического центра Госатомнадзора в составе системы ситуационно-кризисных центов; участие в разработке внешнего аварийного плана Белорусской АЭС; разработка и последующая реализация плана мероприятий по внедрению рекомендаций миссии IRRS и др.

Отдельно обсуждены меры по усилению выполнения Госатомнадзором функций по контролю (надзору) за соблюдением законодательства в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности на площадке Белорусской АЭС.

Госатомнадзор продолжил формирование стратегической основы для последующего долгосрочного планирования своей деятельности в 2016-2020 годах.