Один из блоков нормотворческой работы Министерства экономики связан с необходимостью кардинально сократить требования и правила в отношении хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, в том числе количества лицензируемых видов деятельности, административных процедур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, к числу первоочередных вопросов, требующих нормативного правового закрепления, относится раскрепощение деловой инициативы.

Главная цель в этой связи – переориентировать контрольные и надзорные органы на предупреждение нарушений, снизить финансовые санкции за незначительные нарушения, уточнить административную ответственность за необоснованное вмешательство в законную деятельность предприятий не только в законодательных актах, регулирующих, собственно, контрольную деятельность, но в КоАП, в Налоговом и Уголовном кодексах, документах о порядке осуществления деятельности субъектами хозяйствования.

Также существует необходимость законодательного закрепления принципа, когда действия субъекта хозяйствования не подвергаются преследованию со стороны соответствующих органов, если он четко следовал разъяснению регулятора. Отдельным вопросом стоит разработка законодательного акта, регламентирующего оценку регулирующего воздействия на бизнес.

Минэкономики внесет на рассмотрение депутатов проект закона «О несостоятельности и банкротстве», комплексные изменения и дополнения в закон «О поддержке малого и среднего предпринимательства» и закон «О хозяйственных сообществах», оптимизацию законодательства по вопросам функционирования организаций госсектора; указало на необходимость законодательно закрепить необратимость приватизации государственного имущества и соответствующего сокращения срока исковой давности.

Необходимо совершенствование инвестиционного законодательства, формирование благоприятного инвестиционного климата, в формате тесного взаимодействия исполнительной, законодательной власти и бизнеса.

Министр экономики Владимир Зиновский обратил внимание, что вышеперечисленными законопроектами нормотворческие инициативы не ограничиваются.

«Многое предстоит сделать в денежно-кредитной, бюджетно-налоговой, финансовой сферах. Это вопросы процентных ставок и инфляционного тартегирования, валютного регулирования и налоговой нагрузки на экономику, государственного долга и развития финансовых инструментов. Но это уже сфера экономических политик – ежедневной работы экономических и финансовых органов», – подчеркнул В. Зиновский.

В сфере торговли, антимонопольной и ценовой политики в текущем году предстоит завершить работу над законами о госзакупках и противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции. Также запланирована актуализация закона о государственном регулировании торговли и общественного питания с целью упрощения подходов к организации торговли.

Через закон об электроэнергетике планируется совершенствовать управление в этой сфере.

Для обеспечения конкурентных преимуществ в сельском хозяйстве и развитию перспективного направления по производству и реализации органической продукции запланирована разработка закона об органической продукции.

В области социальной поддержки предстоит работа по законопроектам о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей, о социальном обслуживании, о ветеранах.

Решением правительства органы госуправления будут закреплены за разработку конкретных законопроектов. Это поможет взаимодействию с разработчиками ещё на этапе подготовки законопроектов.

За 5 лет требуется принять и начать реализацию более 20 Законов, 50 Указов и 100 иных нормативных правовых актов, что станет сильной институциональной основной для успешной реализации целей и приоритетов Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.