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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАЧНУТ ГОТОВИТЬ ПОМОЩНИКОВ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ
11:44 09.02.2017

Подготовка помощников врачей-стоматологов в Беларуси начнется в 2018 году. Об этом сообщил на пресс-конференции главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Андрей Матвеев, пишет агентство «Минск-Новости».

«Должность помощника врача-стоматолога в государственных учреждениях здравоохранения вводится по инициативе Минздрава, - отметил А. Матвеев. - Работа по подготовке соответствующей нормативной базы завершается. Готовить этих специалистов будут в Оршанском государственном медицинском колледже. Прием учащихся начнется в 2018 г. Обучение займет максимум 1,5 года. В этом же колледже планируется и переподготовка специалистов на помощника врача-стоматолога».

По его словам, помощник врача-стоматолога будет выполнять ряд манипуляций, среди которых снятие зубного налета, полировка зубов, герметизация фиссур. Также этот специалист займется профилактикой стоматологических заболеваний.

«Во всем мире профилактикой стоматологических заболеваний и упомянутыми манипуляциями успешно занимаются гигиенисты (помощники врачей), - добавил А. Матвеев. - В нашей стране — медицинские сестры и врачи».

Сегодня в стоматологической службе Беларуси работают 12 тыс. сотрудников. Из них 5 тыс. врачей, причем 3,5 тыс. человек трудятся в госсекторе и 1,5 тыс. — в частной медицине. Более 90 % врачей и медсестер государственных стоматологических учреждений имеют квалификационные категории.
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