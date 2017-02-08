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ЭКОНОМИКА РБ
НА ОАО «ПЛАНАР» ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ МИКРО-, ОПТО-, СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
10:55 09.02.2017
На ОАО «Планар» состоялось рабочее совещание с участием представителей руководства и организаций Национальной академии наук Беларуси, министерств промышленности, образования, а также высших учебных заведений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на мероприятии были рассмотрены вопросы развития отечественной отрасли промышленности: микро-, опто-, СВЧ-электроники и электронного машиностроения.
Как было отмечено, использование научных достижений - это основа для завоевания рынков в области микро- и нано-электроники, электронного и оптоэлектронного приборостроения и машиностроения.
Встрече предшествовала большая подготовительная работа, с участием представителей промышленности, Национальной академии наук и университетов, в результате которой стороны пришли к единому мнению о необходимости принятия организационных решений, которые способствовали бы развитию и углублению научно-технического сотрудничества между производственниками и учеными.
В ближайшее время планируется подписание соглашения о создании и деятельности инновационно-промышленного кластера «Микро-, опто- и СВЧ-электроника».
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