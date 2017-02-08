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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ГОСНУЖД В 2017 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКУПИТЬ 860 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА
10:51 09.02.2017
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 2 от 20 января 2017 г. установлены перечни заготовителей и объемы поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2017 год.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, в текущем году для республиканских государственных нужд планируется закупить 860 тыс. тонн зерна, в том числе 540 тыс. тонн пшеницы, 232 тыс. тонн ржи, 28 тыс. тонн ячменя, 40 тыс. тонн овса, 15 тыс. тонн гречихи, 5 тыс. тонн проса.
Кроме того, для производства семян гибридов первого поколения будет закуплено 38 тыс. тонн початков кукурузы.
Поставки сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд осуществляются в целях обеспечения продовольственной безопасности республики.
Постановление вступает в силу 10 февраля 2017 г.
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