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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО О БАНКРОТСТВЕ ОАО «КРИЧЕВГРУЗАВТО» ВОЗБУЖДЕНО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СУДОМ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
10:35 09.02.2017
Производство по делу об экономической несостоятельности ОАО «Кричевгрузавто» возбуждено экономическим судом Могилевской области, пишут «Могилевские ведомости».
Как сообщает сайт ведомства, решение о направлении документов в суд принято внеочередным общим собранием акционеров должника. С подачей заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) предприятия согласился Могилевский областной исполнительный комитет.
В заседании судом установлено, что открытое акционерное общество «Кричевгрузавто» является неплатежеспособным, и его неплатежеспособность приобретает устойчивый характер. У предприятия отсутствуют собственные оборотные средства, получен чистый убыток за 2015 год в размере 97 тысяч белорусских рублей, а за 9 месяцев 2016 года – около 66 тысяч белорусских рублей. По состоянию на октябрь 2016 года финансовые обязательства должника составляют 327 тысяч белорусских рублей, или 48% стоимости активов предприятия. Штатная численность предприятия насчитывает 35 работников. Указанные факты подтверждаются предварительным заключением Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь.
По итогам судебного заседания в отношении должника установлен защитный период, временным управляющим назначен Константин Пруссаков. Вопрос о возбуждении конкурсного производства будет решен в апреле 2017 года.
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