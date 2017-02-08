Производство по делу об экономической несостоятельности ОАО «Кричевгрузавто» возбуждено экономическим судом Могилевской области, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщает сайт ведомства, решение о направлении документов в суд принято внеочередным общим собранием акционеров должника. С подачей заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) предприятия согласился Могилевский областной исполнительный комитет.

В заседании судом установлено, что открытое акционерное общество «Кричевгрузавто» является неплатежеспособным, и его неплатежеспособность приобретает устойчивый характер. У предприятия отсутствуют собственные оборотные средства, получен чистый убыток за 2015 год в размере 97 тысяч белорусских рублей, а за 9 месяцев 2016 года – около 66 тысяч белорусских рублей. По состоянию на октябрь 2016 года финансовые обязательства должника составляют 327 тысяч белорусских рублей, или 48% стоимости активов предприятия. Штатная численность предприятия насчитывает 35 работников. Указанные факты подтверждаются предварительным заключением Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь.

По итогам судебного заседания в отношении должника установлен защитный период, временным управляющим назначен Константин Пруссаков. Вопрос о возбуждении конкурсного производства будет решен в апреле 2017 года.