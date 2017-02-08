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ЭКОНОМИКА РБ


СТАНКИ ОРШАНСКОГО ЗАВОДА «КРАСНЫЙ БОРЕЦ» ЭКСПОРТИРУЮТСЯ В 110 СТРАН МИРА
10:29 09.02.2017

Более 100 плоскошлифовальных станков оршанского станкостроительного завода «Красный борец» работают в Египте, свыше 200 фрезерных и шлифовальных – в Тунисе и 76 – в странах Южной Африки, пишет газета «Витебские вести».

Часть производимой продукции поставляется в страны СНГ, а также Германию, Турцию и Польшу.

«В линейке производимой заводом продукции 76% составляет инновационная, – сказал начальник управления внешнеэкономических связей предприятия Александр Масленков. - В планах – выход на новые для нас рынки Индии, Ирака, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Практически сформирован портфель заказов на первое полугодие 2017-го».
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