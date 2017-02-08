Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии запчастей к грузовым автомобилям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, автопоезд Mercedes следовал из Польши с партией автозапчастей через республиканский пункт таможенного оформления «Козловичи». При проверке установлено, что фактическое количество, наименование и стоимость находившихся в грузовом отсеке полуприцепа автозапчастей не соответствует сведениям, заявленным при таможенном оформлении водителем-экспедитором.

Свыше 15 тысяч единиц автозапчастей для грузовых автомобилей 59 наименований общей стоимостью 1,3 млн рублей изъяты до решения суда. Брестская таможня начала административный процесс.