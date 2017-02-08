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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ АВТОЗАПЧАСТЕЙ НА 1,3 МЛН РУБЛЕЙ
09:56 09.02.2017
Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии запчастей к грузовым автомобилям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, автопоезд Mercedes следовал из Польши с партией автозапчастей через республиканский пункт таможенного оформления «Козловичи». При проверке установлено, что фактическое количество, наименование и стоимость находившихся в грузовом отсеке полуприцепа автозапчастей не соответствует сведениям, заявленным при таможенном оформлении водителем-экспедитором.
Свыше 15 тысяч единиц автозапчастей для грузовых автомобилей 59 наименований общей стоимостью 1,3 млн рублей изъяты до решения суда. Брестская таможня начала административный процесс.
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