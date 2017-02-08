В Беларуси наметилась тенденция к росту экспорта стоматологических услуг. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил на пресс-конференции главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь Андрей Матвеев.

«В 2016 г. стоматологическая помощь иностранным гражданам в учреждениях здравоохранения различных форм собственности оказана на сумму 3,35 млн рублей, - отметил А. Матвеев. - В 2015-м экспорт стоматологических услуг составил 1,79 млн рублей. Наметилась тенденция к росту экспорта стоматологических услуг».

По мнению специалиста, с введением 5-дневного безвизового въезда в Беларусь показатель экспорта стоматологических услуг может увеличиться.

«Тем не менее не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что зачастую лечение зубов — дело не одного-пяти дней, - пояснил А. Матвеев. - Если для гигиены полости рта одного посещения дантиста достаточно, то для протезирования, имплантации зубов потребуется более пяти суток. Швы, например, после этих манипуляций снимаются на седьмые сутки».

По словам А. Матвеева, у зарубежных пациентов наиболее востребовано эстетическое лечение, протезирование безметалловыми конструкциями, а также имплантация зубов.

«За стомпомощью к нам практически весь мир едет, не припомню только пациентов из Австралии», - сказал он.

В ближнее зарубежье поставляются и отечественные стоматологические установки «Белдент». Также в некоторые страны экспортируются белорусские пломбировочные материалы, изготовленные с применением новейших технологий.

Что касается платных стомуслуг жителям Беларуси, то их в 2016 г. оказано на сумму 62,5 млн рублей.