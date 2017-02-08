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ЭКОНОМИКА РБ
РАБОЧАЯ ГРУППА ВЫРАБОТАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗВИТИИ МЕСТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
09:20 09.02.2017
Распоряжением премьер-министра Андрея Кобякова №39р от 07.02.2017 создана рабочая группа для выработки согласованных предложений о развитии местных автомобильных дорог.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, возглавил группу министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.
Рабочей группе поручено подготовить и внести в установленном порядке в Совет министров до 14 февраля 2017 г. – предложения об объемах, условиях и источниках финансирования мероприятий по развитию местных автомобильных дорог; до 17 февраля 2017 г. – предложения о порядке определения объектов и условиях выполнения работ по развитию местных автомобильных дорог; до 24 февраля 2017 г. – материалы к рассмотрению вопроса о развитии местных автомобильных дорог на совещании у главы государства.
Рабочая группа наделена полномочиями привлекать при необходимости в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов и других организаций.
Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя премьер-министра Анатолия Калинина.
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