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ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЯ РАСХОДА ТОПЛИВА НА ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2016 ГОДУ СНИЗИЛАСЬ НА 5,1 Г/КВТ×Ч
18:51 08.02.2017

В Беларуси удельный расход топлива на отпуск электроэнергии в 2016 году снизился на 5,1 г/кВт×ч и составил 230,4 г/кВт×ч.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», по этому показателю Белорусская энергосистема по-прежнему лидирует среди энергосистем стран СНГ. Также снизился и удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии на 0,46 кг/Гкал и составил 167,06 кг/Гкал.

По электрическим сетям всех уровней напряжения снижен расход электроэнергии на ее транспорт, и он составил 8,92% (в 2015 году 9,01%).

С июля 2016 года в РУП-облэнерго внедрено специальное программное обеспечение по расчету технологического расхода энергии на ее транспорт, а также снижено количество районов электрических сетей (с 18 в 2015 году до 2 в 2016 году), в которых технологический расход на транспорт электроэнергии был более 10%.

Тепловые сети энергоснабжающих организаций сработали также эффективно в части снижения технологического расхода тепловой энергии на ее транспорт – он составил 9,16%, что на 0,18 процентных пункта ниже уровня прошлого года.

Снижение удельного расхода топлива на отпуск электрической и тепловой энергии и технологического расхода на их транспорт свидетельствует об эффективной работе генерации, электрических сетей, а также о системном подходе к эксплуатации, проведению ремонтов энергетического оборудования.
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