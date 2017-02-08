Открытая олимпиада по мировой экономике среди студентов впервые пройдет в Белорусском государственном университете.

Организуется она под девизом «Мировая экономика: новые вызовы в 21 веке». Мероприятие направлено на выявление и поддержку одаренной молодежи, а также повышение уровня качества экономического образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, участниками состязания могут стать студенты 2-5 курсов, а также магистранты, обучающиеся по экономическим специальностям в белорусских вузах. Выступления будут оцениваться в командном и индивидуальном зачетах.

Программа олимпиады состоит из трёх туров: отборочных заочного, очного и финального. На старте в индивидуальном зачете предстоит написание эссе на заданную тему, а для команды предусмотрено решение кейса в области мировой экономики.

Очный отборочный тур включает тестовые задания, задачи и кейсы по мировой экономике, перевод экономических тестов. Студентам предстоит показать знания также в области международных экономических отношений, менеджмента и маркетинга; экономики зарубежных стран; экономической теории; микроэкономики; макроэкономики; экономики организации; финансовых рынков и др.

Финал пройдет в формате публичного выступления. Студенты выступят с предложениями по решению конкретной экономической задачи либо дадут оценку принятию определенных решений. Здесь конкурсантам необходимо сделать акцент на реализуемость идей, их оригинальности, логичности и последовательности, а также продемонстрировать ораторское мастерство.

В рамках олимпиады также запланированы встречи и мастер-классы с представителями белорусских организаций, деятельность которых связана с мировой экономикой.

Заявки на участие в олимпиаде принимаются с 8 по 22 февраля. Заочный тур пройдет с 23 февраля по 9 марта, отборочный очный – 14 марта. Финальное состязание состоится 15 марта.

Победители олимпиады будут награждены дипломами I, II и III степени, а также ценными подарками. Кроме того, лучшие студенты смогут пройти стажировку в ведущих экономических организациях Беларуси.

Зарегистрироваться для участия в заочном туре можно по ссылке - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecODgL6DcZ2t8N4QHWQJU3fY05irnPoRkbbgejLRvKHI6GBQ/viewform?c=0&w=1.

Организатором олимпиады выступил факультет международных отношений БГУ при поддержке Министерства иностранных дел, Банка развития нашей, Национального агентства инвестиций и приватизации, Ассоциации европейского бизнеса. Информационным партнером выступает образовательный проект для студентов Bridge.