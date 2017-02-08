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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСНЕФТЬ РАСШИРИЛА КРУГ ЗАРУБЕЖНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ СВОЕЙ УСЛУГИ
18:07 08.02.2017
Специалисты ПО «Белоруснефть» расширили круг зарубежных заказчиков своей услуги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, речь идет о заправке колтюбинговой трубы геофизическим кабелем. В январе работа была выполнена для российской нефтесервисной компании ООО «Ветеран».
Это общество на протяжении 20 лет проводит для предприятий нефтегазового сектора операции по глушению и химической обработке скважин, приготовлению технологических жидкостей, применяет и колтюбинговые технологии.
Сервис по заправке геофизическим кабелем гибкой трубы – направление сравнительно новое. Операции выполняются с помощью кабельного инжектора, специализированного комплекта оборудования, разработанного специалистами института «БелНИПИнефть» и Управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин совместно с российским ООО «Псковгеокабель».
Впервые свою услугу белорусские нефтяники начали оказывать чуть больше года назад для оренбургской сервисной колтюбинговой компании – ООО «Фракджет-Волга». В 2016-м для нее было выполнено 4 операции. В январе этого года команда объединения «Белоруснефть» успешно провела работы в городе Бузулук Оренбурской области. Для ООО «Ветеран» белорусы заправили геофизический кабель диаметром 10,4 мм в колтюбинговую трубу длиной более 5 тыс. м.
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