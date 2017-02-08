На финансирование объектов инфраструктуры жилищного строительства газоснабжающие организации ГПО «Белтопгаз» направили в 2016 году 9,99 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, в 2016 г. ОАО «АСБ Беларусбанк» выдано более 8,7 млн рублей льготных кредитов на финансирование проектирования и строительства объектов газораспределительной системы и внутридомовой системы газоснабжения. Эта мера государственной поддержки явилась действенным стимулом для привлечения средств населения и местных бюджетов на развитие газовых сетей, повышение комфортности жизни населения, в первую очередь в сельской местности. За 2016 год население инвестировало в сети газоснабжения 10,8 млн рублей, бюджеты – 14,2 млрд рублей.

Прирост сетей природного газа в 2016 году в целом по республике составил более 2100 км, в том числе в сельской местности – 1352 км. В этот период газифицировано природным газом 45,9 тыс. квартир, в том числе в сельской местности – 17,2 тыс. квартир.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. уровень газификации квартир природным газом в республике составил 75,4%, в том числе в сельской местности – 35,3%.

За 2016 год для газификации жилых домов граждан построено и введено в эксплуатацию 993,4 км газопроводов. Для целей газификации исполкомами создано 776 кооперативов. Газифицировано природным газом и переведено со сжиженного на природный газ 21,2 тыс. квартир в существующем жилищном фонде граждан.

В 2016 году завершено строительство подводящего газопровода к заводу по производству металлического листа и белой жести в Витебской области и осуществлен торжественный пуск газа. В результате проведения предприятием процедуры закупки оборудования и выполнения строительно-монтажных работ по объекту обеспечена экономия бюджетных средств в размере 1,2 млн рублей.

В 2016 году газоснабжающими организациями введено в эксплуатацию 223 объекта газоснабжения общей протяженностью 185 км газопроводов, на финансирование объектов инфраструктуры жилищного строительства направлено 9,99 млн рублей.

Осуществлялось строительство распределительных газопроводов для газификации существующего жилищного фонда граждан.

В 2016 году часть средств инвестиционного фонда Министерства энергетики было направлено на финансирование объектов цементного производства Минстройархитектуры, что позволило увеличить поставку торфяной продукции взамен импортируемого каменного угля и обеспечить загрузку производственных мощностей торфопредприятий.

В рамках реализация Государственной программы «Торф» в 2016 году осуществлено строительство 552,5 га новых площадей для добычи торфа, завершены строительно-монтажные работы по реконструкции котельных в ОАО «Старобинский торфобрикетный завод», ОАО «Гатча-Осовский», продолжены работы по реконструкции производственной зоны ОАО «ТБЗ Браславский» и других объектов. Осуществлен отвод 431,3 га новых земельных участков под разработку торфяных месторождений.

Объем освоенных при реализации мероприятий программы «Торф» средств составил 16,8 млн рублей, основной источник финансирования - инвестиционный фонд Министерства энергетики. Средства направлены на добычу местного топливно-энергетического ресурса – торфа и развитие торфопредприятий ГПО «Белтопгаз».