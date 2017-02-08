Объем финансирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), запланированный на 2017 год, составляет 90 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с целью расширения круга потенциальных участников программы урегулирован дополнительный механизм оказания поддержки через кредитование банками-партнерами лизинговых компаний с последующим предоставлением имущества в лизинг субъектам МСП. Таким образом, субъекты МСП теперь имеют возможность получить финансирование не только напрямую в банках, но и через лизинговые организации Беларуси.

В 2014 году в республике стартовала принципиально новая программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), инициированная и разработанная Банком развития. Направления поддержки МСП не статичны и меняются исходя из приоритетных задач государства. В прошлом году Банком развития осуществлена дифференциация продуктовой линейки в соответствии с приоритетными направлениями развития МСП в Беларуси (поддержка стартап-компаний, поддержка инноваций, поддержка предприятий-экспортеров и др.); наряду с финансированием производственной сферы и сферы услуг стало возможным финансирование предприятий торговой сферы. На сегодня практическая реализация программы осуществляется с участием 12 коммерческих банков-партнеров и лизинговой компании ОАО «Промагролизинг».

По состоянию на 30.12.2016 года всего с начала действия программы за счет ресурсов Банка развития профинансировано 712 инвестиционных проектов, общий объем заключенных кредитных договоров составил 85,62 млн рублей. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка 244,85 млн рублей.