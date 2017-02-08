Минский моторный завод на данный момент выпускает 18 видов товаров народного потребления (ТНП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «ММЗ», среди них – гусятница, утятница, казан, сковорода-сотейник, рукомойник, кротоловка, тренога, шинковка, землебур, ледобур ручной и мотоледобур.

Отливки для посуды делаются из пищевого алюминия, в котором нет токсичных примесей. Завод не изготавливает постоянно всю номенклатуру, а делает в разные месяцы разные изделия. Например, в январе выпустили по 270 гусятниц и утятниц, сковороды-сотейника – 50 штук, казана – 30, сковороды с двумя ручками – 20. На февраль запланировано производство 500 вентильных головок.

Изготовление разных видов ТНП – сезонное, зависит от потребности в них. Ледобур ставится на производство перед зимой, в преддверии весны – землебур, казан, шинковку изготавливают осенью, кротоловку – в период весна-лето. Изготовление посуды осуществляется стабильно в течение года.

Товары народного потребления реализуются через розничную сеть. Единичные прямые поставки потребителям бывают очень редко. Основные заказчики ТНП – ОАО «Белхозторг», ЗАО «Гаспадар і гаспадыня», ЗАО «Сантехоборудование», ЗАО «Логойский тракт», ЗАО «ТД «Алекор», ЗАО «Для дома», ТЗАО «Хозяйственные товары» (все – Минск), ЗАО «ТД «1000 мелочей» (Брест), ОАО «Витебский хозторг», ОРБ «Электрохозтовары» (Гомель), ОАО «Хозяюшка» (Волковыск).

В 2016 году продано 562 гусятницы, 473 утятницы, 225 бумагодержателей, 663 рукомойника, 480 кротоловок, 271 сковороду-сотейник, 24 землебура, 48 треног, 1740 вентильных головок, 2328 захватов. В прошлом году завод выполнил заказ немецкой фирмы Harms Gmbh на 640 рукомойников.