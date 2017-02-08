ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ММЗ ВЫПУСКАЕТ ПОЧТИ 20 ВИДОВ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
17:32 08.02.2017

Минский моторный завод на данный момент выпускает 18 видов товаров народного потребления (ТНП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «ММЗ», среди них – гусятница, утятница, казан, сковорода-сотейник, рукомойник, кротоловка, тренога, шинковка, землебур, ледобур ручной и мотоледобур.

Отливки для посуды делаются из пищевого алюминия, в котором нет токсичных примесей. Завод не изготавливает постоянно всю номенклатуру, а делает в разные месяцы разные изделия. Например, в январе выпустили по 270 гусятниц и утятниц, сковороды-сотейника – 50 штук, казана – 30, сковороды с двумя ручками – 20. На февраль запланировано производство 500 вентильных головок.

Изготовление разных видов ТНП – сезонное, зависит от потребности в них. Ледобур ставится на производство перед зимой, в преддверии весны – землебур, казан, шинковку изготавливают осенью, кротоловку – в период весна-лето. Изготовление посуды осуществляется стабильно в течение года.

Товары народного потребления реализуются через розничную сеть. Единичные прямые поставки потребителям бывают очень редко. Основные заказчики ТНП – ОАО «Белхозторг», ЗАО «Гаспадар і гаспадыня», ЗАО «Сантехоборудование», ЗАО «Логойский тракт», ЗАО «ТД «Алекор», ЗАО «Для дома», ТЗАО «Хозяйственные товары» (все – Минск), ЗАО «ТД «1000 мелочей» (Брест), ОАО «Витебский хозторг», ОРБ «Электрохозтовары» (Гомель), ОАО «Хозяюшка» (Волковыск).

В 2016 году продано 562 гусятницы, 473 утятницы, 225 бумагодержателей, 663 рукомойника, 480 кротоловок, 271 сковороду-сотейник, 24 землебура, 48 треног, 1740 вентильных головок, 2328 захватов. В прошлом году завод выполнил заказ немецкой фирмы Harms Gmbh на 640 рукомойников.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2017
валюта курс
EUR 2.0490
USD 1.9225
RUB 3.2304
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0490 +0.0009
USD 1.9225 +0.0047
RUB 3.2304 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0470 2.0500
USD 1.9190 1.9230
RUB 3.2180 3.2330
подробнее

Конвертация в банках
на 08.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0660 1.0690
EUR/RUB 63.3000 63.7000
USD/RUB 59.4000 59.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте