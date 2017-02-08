ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ ЗА 2016 ГОД НАРУШЕНИЯ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ ВЫЯВЛЕНЫ НА 465 СУБЪЕКТАХ АВТОСЕРВИСА

17:15 08.02.2017 За 2016 год санитарно–эпидемиологическая служба Минска выявила нарушения санитарных норм и правил на 465 субъектах по оказанию услуг автосервиса. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома», за выявленные нарушения санитарных норм и правил к административной ответственности привлечено 208 должностных и 8 юридических лиц, выдано 125 предписаний об устранении выявленных нарушений, 11 предписаний о приостановлении деятельности, 306 субъектам выданы рекомендации об устранении выявленных нарушений. Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства касались содержания территории, производственных и санитарно-бытовых помещений. Оценка будет продолжена.