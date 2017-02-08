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ЭКОНОМИКА РБ


КОМАНДА БГТУ ЗАНЯЛА 2 МЕСТО В ОЛИМПИАДЕ ПО КРИПТОГРАФИИ «КРИПТОКВЕСТ-2017» В СМОЛЕНСКЕ
17:00 08.02.2017

Команда Белорусского государственного технологического университета заняла 2 место в олимпиаде по криптографии «КриптоКвест-2017», которая проходила в рамках первого межрегионального форума по информационной безопасности IT WALL 27-28 января в Смоленске (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, для участия были приглашены учащиеся различных российских учебных заведений. Также на квест было решено пригласить одну команду из Беларуси. Антон Денисов (кандидат исторических наук, один из организаторов квеста), которому выпала роль собрать трех человек и поехать с ними на квест, решил в состав участников взять студентов БГТУ.

Деканом факультета информационных технологий Дмитрием Шиманом было отобрано три лучших студента: Капелько Иван, студент 4 курса специальности «Информационные системы и технологии»; Латкович Никита, студент 2 курса той же специальности; Самаль Антон, студент 3 курса специальности «Программное обеспечение информационных технологий». Команду решили назвать FIT4Code.

Суть квеста заключалась в следующем: в трех аудиториях находились зашифрованные тексты, представляющие собой отрывки из различных художественных и научных произведений, а также различных фраз, которые должны быть знакомы людям, хорошо владеющим компьютером.

Основной задачей всех участников было расшифровать сообщение, найти в нем первую встречающуюся фамилию или имя (в основном — людей, внесших некий вклад в развитие криптографии) и отправиться в следующий кабинет, где, используя данное имя/фамилию в качестве пароля к архиву, они получали доступ к следующему зашифрованному сообщению.
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