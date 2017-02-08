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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛТОПГАЗА В 2016 ГОДУ ИНВЕСТИРОВАЛИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПОЧТИ 167 МЛН РУБЛЕЙ
16:43 08.02.2017

В 2016 году организации ГПО «Белтопгаз» направили на инвестиции в основной капитал 166,7 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, прогнозируемый на год объем капиталовложений превышен на 9,9% (или на 15 млн рублей) за счет мобилизации организациями объединения собственных средств и дополнительного выделения средств республиканского и местных бюджетов.

Инвестиционные ресурсы использовались на реконструкцию объектов газового хозяйства и торфоперерабатывающих предприятий, строительство сетей для ввода жилых домов по программам облисполкомов и Минского горисполкома, газификацию индивидуального жилищного фонда граждан, мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации газовых систем.

В общем объеме источников финансирования инвестиций собственные средства организаций составили 106,9 млн рублей (64% от объема капиталовложений), средства консолидированного бюджета – 30,3 млн рублей (18%), инвестиционный фонд Министерства энергетики – 14,6 млн рублей (9%), средства населения – 10,6 млн рублей (6%).

Строительными организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз», за 2016 год выполнено подрядных работ в объеме 85,5 млн рублей.
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