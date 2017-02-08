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ЭКОНОМИКА РБ


НА XXIV МИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «БЕЛКАРТОГРАФИЯ» ПРЕДСТАВИТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
16:39 08.02.2017

«Белкартография» представит широкий ассортимент картографических изданий на XXIV Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая в этом году пройдет 8-12 февраля (проспект Победителей, 14).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на стенде «Белкартографии» будут представлены общегеографические, политико-административные, автодорожные, туристские и другие карты и атласы, крупномасштабные планы городов, карты для детей. Также будут представлены образцы картографической продукции для учебных заведений Республики Беларусь. Одно из центральных мест в экспозиции займут уже изданные I, II и III тома «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі» – уникального издания, отражающего белорусский взгляд на отечественную историю по всем историческим периодам. В настоящее время «Белкартографией» ведется активная работа над завершающим IV томом атласа. В книге будут отражены события, происходившие на белорусских землях с 1917 года по настоящее время.

РУП «Белкартография» постоянно расширяет ассортимент картографической продукции для массового потребителя. Особое внимание на предприятии уделяется созданию туристских карт и атласов, а также картографической продукции детской тематики. Подготовлена к изданию детская карта «Мая Радзіма – Беларусь», ее складной и настенный варианты.

Завершаются работы по созданию атласа для детей «Страны и костюмы мира» (с наклейками), по созданию детских карт «Растительный и животный мир Земли», «Архитектурные достопримечательности мира», складной карты «Путешествуем по Минску».

В 2017 году планируется издание «Атласа автомобильных дорог Европы». Ведутся работы по созданию подробного «Атласа мира». В ближайшее время планируется выпустить в печать карту «Замки Беларуси», которая будет содержать информацию о существующих и ранее существовавших замках на территории нашей республики.

Продолжением туристской тематики станет серия туристских атласов областных центров. Первым подготовлен и вскоре будет издан «Минск. Атлас туриста». В настоящее время «Белкартографией» также ведутся работы по созданию серии туристских атласов областей Республики Беларусь. Из них в завершающей стадии находятся процессы по созданию атласов туриста «Витебская область», «Брестская область».

Как подчеркивают в «Белкартографии», главная цель издания самых разнообразных по тематике туристских карт и атласов, иных подобных картографических изданий – помочь как можно лучше и всесторонне узнать Беларусь, способствовать развитию туристической индустрии в нашей стране, которой есть, что показать и чем гордиться.
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