В Беларуси в 2016 году зарегистрировано 988 фактов фальшивомонетничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве внутренних дел, более чем в 500 случаях изымались поддельные доллары США. В основном это банкноты номиналом 100 долларов. Также имели место 344 факта изъятия поддельных российских рублей. Популярностью у фальшивомонетчиков пользовались банкноты номиналом 5 тысяч рублей. «Липовые» евро изымали в 104 случаях. В основном речь идет о купюрах номиналом 50 евро, но были также 3 факта изъятия поддельных монет номиналом 2 евро и 2 – изъятия банкнот номиналом 500 евро. Что касается изъятия поддельных белорусских рублей, то зафиксировано 43 факта. Чаще других попадалась купюра 10 рублей образца 2009 года. Кроме того, из оборота изымались поддельные юани, гривны, фунты и злотые.

В 2016 году на территории республики не выявлялись типографии по изготовлению фальшивых зарубежных денежных знаков. Подделки поступают в Беларусь из-за границы, в основном из России, Польши, Украины и Литвы. Всего в списке «экспортеров» фальшивок – 27 стран. Оборот поддельных иностранных денег, как правило, заканчивается в пунктах обмена валют банковских учреждений. Там обнаруживается более 90% «липовых» купюр. В остальных случаях фальшивки изымаются сотрудниками подразделений БЭП во время оперативно-профилактических мероприятий и следственных действий.

В первом полугодии 2016-го было возбуждено 8 уголовных дел по фактам выявления поддельных купюр, то во второй половине года сотрудники органов внутренних дел зарегистрировали уже 35 таких преступлений. Первая фальшивая банкнота нового образца была обнаружена 14 июля 2016 года в одном из магазинов города Глубокое. Подделку номиналом 20 рублей принес туда 48-летний местный житель. Мужчина купил продукты и сразу ушел, а продавец, разглядев купюру внимательнее, забила тревогу.

Увеличение количества случаев фальсификации новых купюр в первое время после деноминации является абсолютно предсказуемым и контролируемым явлением, о чем свидетельствует зарубежный опыт. Более того, благодаря слаженным действиям правоохранителей, практически все факты сбыта поддельных денежных знаков в Беларуси были раскрыты. К примеру, в августе 2016 года сотрудники БЭП задержали группу фальшивомонетчиков из Пинска, в отношении которых было возбуждено 10 уголовных дел за изготовление и сбыт фальшивых банкнот. Из оборота удалось изъять 16 поддельных купюр, а также компьютерную технику, с помощью которой они были изготовлены.

Качество сбываемых поддельных белорусских банкнот очень низкое. Специалисты называют такие купюры «фантиками». Как правило, печатаются они на обычной писчей бумаге с использованием копировально-множительной техники, не имеют имитации водяного знака и защитной нити, а изображение на них размывается под воздействием воды. Кроме того, в ультрафиолетовых лучах бумага фальшивок ярко светится. В 2016 году сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями задержали 7 групп фальшивомонетчиков, которые изготавливали поддельные белорусские деньги с помощью компьютерной техники и занимались их сбытом.

Несмотря на то, что большинство «липовых» купюр легко определить даже невооруженным глазом, кассиры и продавцы не всегда бывают бдительны. Также встречаются факты несвоевременного информирования органов внутренних дел о выявлении банкнот, вызывающих сомнение в подлинности. Чтобы противодействовать широкому хождению «липовых» белорусских рублей и иметь стабильную оперативную ситуацию после 1 июля 2016 года, сотрудники органов внутренних дел на системной основе проводят комплексные профилактические мероприятия со специалистами, осуществляющими прием наличных денег. Это инструктажи для работников торговли о способах распознания поддельных банкнот и неотложных действиях по задержанию фальшивомонетчиков. К слову, за невыполнение требований законодательства по осуществлению проверки наличных денежных средств на подлинность и платежность в Беларуси установлена административная ответственность по ч. 2 ст. 11.7 КоАП («Нарушение порядка ведения кассовых операций»).

В 2016 году за фальшивомонетничество к различным срокам лишения свободы были приговорены 8 человек. Так, в ноябре суд Первомайского района Витебска вынес суровый приговор 30-летнему мужчине, который получил 10 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества за сбыт поддельных банкнот номиналом 50 долларов США. Еще одного молодого человека осудили в Орше. За сбыт поддельной купюры номиналом 50 белорусских рублей образца 2009 года 26-летний фальшивомонетчик приговорен к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Срок наказания он будет отбывать в колонии усиленного режима.

С каждым годом растет количество случаев предъявления к расчету гражданами так называемых сувенирных банкнот, которые с обеих сторон воспроизводят изображения долларов США, российских рублей или евро. В 2016 году число таких фактов увеличилось на треть. Имитируя внешний вид подлинных денежных знаков, сувенирные купюры всегда содержат предупреждающий текст, например «Не является платежным средством» или «Билет банка приколов». Очевидно, что обезопасить себя от приобретения сувенирных и фальшивых купюр можно только одним способом – быть предельно внимательным и бдительным при обращении с денежными знаками, причем как в профессиональной деятельности, так и в быту. Также необходимо помнить, что фальшивомонетничество – тяжкое преступление. Согласно уголовному законодательству Беларуси, за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.