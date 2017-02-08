В рамках 20-й международной специализированной выставки "Автоматизация. Электроника-2017" в выставочном центре БелЭкспо (Минск, ул. Я.Купалы, 27) 8 февраля начала свою работу V Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии, автоматизация и мехатроника в машино- и приборостроении».

Организаторами конференции выступили: Национальная академия наук Беларуси, министерства промышленности, образования, Государственный комитет по науке и технологиям, Белорусский национальный технический университет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в конференции принимают участие представители Физико-технического института НАН Беларуси, Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси, Института порошковой металлургии НАН Беларуси.

Тематика докладов участников конференции от НАН Беларуси: аддитивные технологии, наноразмерные технологии в изготовлении покрытий, робототехника, усовершенствование технологий штамповки.