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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТИТЬ ГОСПОШЛИНУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СУД МОЖНО ЧЕРЕЗ ЕРИП
14:52 08.02.2017
В систему «Расчет» (ЕРИП) добавлены данные для уплаты госпошлины при обращении в суды общей юрисдикции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, для уплаты госпошлины через ЕРИП достаточно знать лишь наименование суда, в который следует обратиться с заявлением, иском или жалобой, а также размер государственной пошлины, подлежащей уплате.
Воспользоваться данным методом можно в 23 банках Беларуси и во всех отделениях РУП «Белпочта».
Осуществить платеж также можно через банкоматы, инфокиоски или устройства приема наличных денег, через интернет-банкинг или с помощью сервисов «Хуткі Грош», «Мой дом», EasyPay и др.
Таким образом, уплачивать госпошлину теперь можно, не выходя из дома, в любой день недели и в круглосуточном режиме.
Комиссионные вознаграждения за уплату госпошлины через ЕРИП не взимаются.
Пошаговая инструкция об уплате госпошлины через систему «Расчет» размещена в разделе «Как обратиться в суд» на Интернет-портале судов общей юрисдикции.
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