В систему «Расчет» (ЕРИП) добавлены данные для уплаты госпошлины при обращении в суды общей юрисдикции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, для уплаты госпошлины через ЕРИП достаточно знать лишь наименование суда, в который следует обратиться с заявлением, иском или жалобой, а также размер государственной пошлины, подлежащей уплате.

Воспользоваться данным методом можно в 23 банках Беларуси и во всех отделениях РУП «Белпочта».

Осуществить платеж также можно через банкоматы, инфокиоски или устройства приема наличных денег, через интернет-банкинг или с помощью сервисов «Хуткі Грош», «Мой дом», EasyPay и др.

Таким образом, уплачивать госпошлину теперь можно, не выходя из дома, в любой день недели и в круглосуточном режиме.

Комиссионные вознаграждения за уплату госпошлины через ЕРИП не взимаются.

Пошаговая инструкция об уплате госпошлины через систему «Расчет» размещена в разделе «Как обратиться в суд» на Интернет-портале судов общей юрисдикции.