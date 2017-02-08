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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В 2016 ГОДУ ОБЕСПЕЧЕНО ПОСТУПЛЕНИЕ 72% ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
14:31 08.02.2017

Налоговыми органами в 2016 году по предварительным данным обеспечено поступление 72 процентов доходов консолидированного бюджета республики или 20 598,4 млн. рублей, в том числе республиканского бюджета – 8 638,8 млн. рублей, местных бюджетов – 11 959,6 млн. рублей. Такие цифры были озвучены на расширенном заседании коллегии Министерства по налогам и сборам, где подведены итоги работы министерства в 2016 году и определены задачи на 2017 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, выполнение плановых назначений консолидированного бюджета обеспечено на 100,5%, в том числе республиканского бюджета – на 100,4%, местных бюджетов – на 100,6%.

Сверх плановых назначений в консолидированный бюджет мобилизовано 100,8 млн. рублей. Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 94,2%, или 19 396,9 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2017 г. осуществляют электронное взаимодействие с налоговыми органами 263 183 субъекта хозяйствования, или 76,2% от общего количества плательщиков, состоящих на учете в налоговых органах, в том числе 115 267 организаций (94,9%) и 147 916 индивидуальных предпринимателей (66%).
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