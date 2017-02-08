Минский моторный завод выпустил шестицилиндровый двигатель стандарта Евро-5.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «ММЗ», он создан в рамках программы сотрудничества с Минским автомобильным заводом, утвержденной обеими сторонами, и предназначен для установки на машины типа МАЗ 5550. Разработка нового двигателя – Д-262.3Е5 – началась в феврале 2015 года. Срок изготовления первого опытного образца был определен заказчиком. Мотор был изготовлен в экспериментальном цехе в декабре прошлого года.

Новый двигатель Д-262.3Е5 прошел все необходимые испытания по отработке характеристик и экологических показателей в боксе испытательного центра УГК. Приемочная комиссия рекомендовала его к постановке на производство. Сейчас опытный образец находится в боксе испытательного центра – для завершающей проверки параметров, доводки характеристик и проверки на течи перед окончательной сдачей ОТК. Специалисты КБ шестицилиндровых двигателей подготовили документы для сертификации опытного образца в органе по сертификации «ПОЛИТЕХ-СЕРТ» филиала «НИЧ БНТУ» на соответствие нормам Евро-5.

В скором времени двигатель будет передан МАЗу для установки на автомобиль и проведения полевых испытаний в его составе. В случае их успешных результатов, при наличии заявки от потребителя будет приниматься решение о серийном выпуске шестицилиндрового двигателя уровня Евро-5.