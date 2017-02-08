Прокуратура Витебской области провела проверку исполнения законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг), в ходе которой во всех районах области выявлены нарушения порядка проведения процедур государственных закупок, что является правонарушениями, создающими условия для коррупции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, нарушался порядок планирования государственных закупок и размещения соответствующей информации в информационной системе «Тендеры».

Нередко заказчиками необоснованно дробятся однородные товары (работы, услуги) в годовых планах государственных закупок, что способствует неверному выбору процедур закупок, в том числе незаконному переходу от конкурентных процедур к закупке из одного источника (отдел образования, спорта и туризма Бешенковичского райисполкома).

Выявлены многочисленные нарушения при выборе вида процедуры государственной закупки (в отделах образования, спорта и туризма Браславского райисполкома, Новополоцкого горисполкома, УЗ «Шарковщинская ЦРБ», УЗ «Поставская ЦРБ», УП «ЖКХ Поставского района» и др.).

Некоторые заказчики, разрабатывая и утверждая конкурсную и аукционную документации, а также документацию, представляемую участникам для подготовки ценовых предложений, указывали требования, не предусмотренные действующим законодательством (ГП «УКС Миорского района»).

Распространены факты нарушений порядка размещения на официальном интернет-сайте приглашений и иной документации по конкретным конкурентным процедурам закупок.

Значительные нарушения допускаются при рассмотрении поступивших предложений и выборе победителя, влекущие дополнительное расходование бюджетных средств (УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник»).

В целях устранения выявленных нарушений горрайпрокурорами внесено 19 представлений, вынесено 13 предписаний, объявлено 20 официальных предупреждений.

Прокуратура области внесла в Витебский облисполком представление об устранении нарушений законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг), в котором потребовано решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора 37 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 4 - к административной по ч. 4 ст. 11.16 КоАП (нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фондов либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг)).

По результатам рассмотрения представления к дисциплинарной ответственности привлечено 5 должностных лиц. Кроме того, приняты организационно-практические меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их в дальнейшем.