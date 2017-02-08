ЭКОНОМИКА РБ

НА АГРОКОМБИНАТЕ В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ В ПОЖАРЕ ПОГИБЛИ 700 КУР-НЕСУШЕК

13:02 08.02.2017 В цехе птицефабрики ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в деревне Станьково 7 февраля в 11:42 от очевидца поступило сообщение о загорании. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, горела кровля и было сильное задымление внутри здания птичника. Пожар ликвидирован подразделениями МЧС в 12:37. Огнем уничтожена конвейерная лента на площади 100 м2, кровля на площади 50 м2, закопчено здание птичника. Погибли 700 кур (несушки). Еще 7300 птиц спасены, переведены в другой цех. Причина пожара устанавливается. Одна из версий его причины - короткое замыкание электродвигателя вентилятора.