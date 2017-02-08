В соответствии с планом работы Министерства здравоохранения Беларуси на 2017 год государственным учреждением «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» 10 марта будет проводиться республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Современные технологии в профилактике, диагностике и лечении кризисных состояний и других психических расстройств».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, целью конференции является обмен накопленным практическим и научным опытом в области оказания специализированной медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами, в том числе в кризисных состояниях.

К участию в конференции приглашаются врачи-специалисты, медицинские психологи, организаторы здравоохранения, научные работники медицинских образовательных учреждений, представители белорусских производителей лекарственных средств.