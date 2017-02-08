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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИЙ В ЯНВАРЕ ПРЕВЫСИЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА 6,1 %
12:46 08.02.2017

Средний размер пенсий в столице в январе 2017 года составил 315,26 рублей, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила на заседании коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома руководитель этого структурного подразделения Жанна Романович, этот показатель выше республиканского на 6,1% и в 2,3 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров.

«Соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы работников в стране вышло на уровень 42,3%», - сообщила Ж. Романович.

Сегодня в органах социальной защиты города на учете состоят более 484 тыс. получателей пенсий. Из них продолжают работать свыше 178 тыс. За прошлый год количество столичных пенсионеров увеличилось на 10 119.

«Такими темпами число людей, перешагнувших пенсионный порог, растет только в Минске. Для сравнения: в Витебской области таких жителей стало больше на 1 495, в Минской – на 3 993», - отметила Ж. Романович.

При этом, добавила она, в столице почти на 6 % возросло число семей, воспитывающих детей, которым были назначены государственные пособия, а также примерно на 10 % увеличилась категория граждан, которым осуществляется выплата пособий по уходу за нетрудоспособными лицами.

«Несмотря на такую нагрузку, пенсионная система Минска работала стабильно: обеспечивалось своевременное финансирование, перерасчеты и выплаты пенсий», - констатировала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите.

Всего на выплату пенсий и пособий в прошлом году израсходовано 1804,9 млн рублей.
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