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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ФИКСИРУЕТ УМЕНЬШЕНИЕ НАРУШЕНИЙ В СТОЛИЧНЫХ МАГАЗИНАХ
12:22 08.02.2017

Количество нарушений на торговых предприятиях города постепенно уменьшается, пишет агентство «Минск-Новости».

«Говорить о том, что предприятия торговли, общественного питания, сферы услуг работают без нарушений, неправильно, - сказала заместитель начальника главного управления МАРТ по Минску Наталья Василевская. - Таких объектов за свою практику не встречала. Но нарушений в целом стало меньше. Это, конечно же, результат совместной работы субъектов хозяйствования и контролирующих органов. В конце 2016 г. провели внеплановые проверки торговых предприятий сети СООО «Белинтерпродукт» (магазины «Рублевский») и ИООО «БелМаркетКомпани». Конечно, не обошлось без серьезных нарушений, но по сравнению с предыдущими годами их значительно меньше. Ситуация меняется к лучшему».

По словам собеседницы, если в течение 2015 г. по Минску приостанавливалась деятельность 118 объектов, то за 2016-й — только 87. Нельзя не отметить, что в Министерстве пересмотрены критерии для приостановления деятельности субъектов хозяйствования.

«В 2016-м проверили 316 субъектов хозяйствования, сняли с реализации товары с истекшим сроком годности на сумму 34,7 тыс. деноминированных руб., - сказала Н. Василевская. - В 2015 г. проверили 273 субъекта хозяйствования, не допустили к продаже товары на сумму 41,2 тыс. руб».

Решение о размере штрафов принимает суд. В задачи МАРТ входят: защитить потребителя, дисциплинировать субъекты хозяйствования. В случае необходимости подсказать, научить.
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