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ЭКОНОМИКА РБ
СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА В МОГИЛЕВЕ ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ К СЕРЕДИНЕ 2018 ГОДА
11:58 08.02.2017
Строительство административно-делового центра в Могилеве, который возводится на месте Дома быта (улица Лепешинского, 12), планируют завершить к середине 2018 года, пишут «Могилевские ведомости».
Как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома, центр общей площадью около 32 000 м² будет представлять собой комплекс, состоящий из многоэтажного офисного здания с гостиницей, спа-салоном, казино и спортивным залом, и из торгового блока с магазинами, кинозалами, детским комплексом, рестораном и ателье услуг. В состав его также войдет паркинг на 285 машино-мест, каркас которого уже построен.
Для удобства перемещения деловой центр оснастят скоростными лифтами и эскалаторами, а также устройствами для посещения инвалидами-колясочниками. Проект предусматривает наличие двух внутренних световых двориков со стеклянной крышей – атриумов.
Большое внимание при реализации проекта будет уделено благоустройству прилегающей территории комплекса. Обсуждается возможность строительства плоскостных (пешеходных) цветомузыкальных фонтанов.
Разработкой проекта административно-делового центра с паркингом и благоустройством прилегающей территории занимался авторский коллектив ОАО «Институт «Могилевгражданпроект». Строит его частное предприятие «Шафаг 88».
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